В Пскове задержали попытавшегося украсть из магазина спиртное мужчину

20 Май 2020 2020-05-20T12:59:24+03:00

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Сегодня, 20 мая, около 8 утра в Пскове сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение спиртного из магазина на улице Труда.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе псковского управления Росгвардии, персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали 47-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU