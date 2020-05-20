В Пскове задержали попытавшегося украсть из магазина спиртное мужчину
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Сегодня, 20 мая, около 8 утра в Пскове сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение спиртного из магазина на улице Труда.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе псковского управления Росгвардии, персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы задержали 47-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU