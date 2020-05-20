В Великих Луках суд приговорил к принудительному лечению мужчину, попытавшегося сжечь спящих на диване людей

20 Май 2020 2020-05-20T14:03:05+03:00

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43-летнего жителя Великих Лук, страдающего психическим заболеванием, суд приговорил к принудительному лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, за попытку сжечь спящих людей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Великих Лук, суд установил, что мужчина в состоянии невменяемости (то есть лишенный возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими ввиду) 5 июня 2019 года в период времени с 15 до 16 часов 20 минут, зашёл в Великих Луках на улице Карла Либкнехта в пятое помещение 2-этажной нежилой постройки возле кафе «Гламур», где увидел спящих на диване его знакомых в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из чувства ревности мужчина решил сжечь спящих.

Он разложил бумагу в трех местах вокруг дивана и поджег её. Удостоверившись, что огонь начал распространяться, он покинул помещение и закрыл за собой дверь.

Спящих спали очевидцы, которые вовремя заметили возгорание.

Постановление суда о направлении на принудительное лечение пока еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU