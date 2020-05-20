Реаниматологи национального центра им. Алмазова дали рекомендации псковским медикам по лечению коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T14:08:09+03:00

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Во вторник, 19 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с ведущими реаниматологами Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова, которые прибыли в регион для оказания псковским медикам консультативной поддержки. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, делегацию возглавил заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, профессор Вадим Мазурок.

Участники встречи обсудили ситуацию по мобилизации ресурсов региональной системы здравоохранения в условиях пандемии, а также рассмотрели, какие дополнительные усилия должны быть приняты по организации работы лечебных учреждений. В рамках визита в регион столичные реаниматологи посетили Псковскую городскую больницу, дали рекомендации по лечению наиболее тяжелых пациентов.

Представители Центра Алмазова отметили высокую техническую обеспеченность учреждения аппаратами для искусственной вентиляции легких. Напомним, что недавно в регион поступили 50 современных неинвазивных аппаратов и 10 инвазивных. Вадим Мазурок отметил, что увеличение числа специализированного оборудования — грамотное решение, и обратил внимание псковских медиков, что именно неинвазивные аппараты должны использоваться максимально широко.

Вместе с тем Вадим Мазурок рекомендовал прежде всего увеличить число среднего и младшего медицинского персонала. Он также подчеркнул, что необходимо усилить индивидуальную работу с каждым пациентом, и подчеркнул, что важно постоянно повышать квалификацию специалистов всех уровней. Это особенно значимо в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

В настоящее время псковские медики являются постоянными участниками онлайн вебинаров и лекций, которые проводят ведущие российские ученые-практики, в том числе Федерального медико-биологического агентства России и Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Со своей стороны представители Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова также выразили готовность оказывать оперативную консультативную поддержку псковским медикам по работе с COVID -пациентами.

По итогам встречи с ведущими реаниматологами Центра Алмазова Губернатор дал ряд поручений в части привлечения дополнительных специалистов для лечебных учреждений, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции. Михаил Ведерников отметил, что необходимо пересмотреть внутренние резервы, в том числе и по подключению к работе медиков из муниципальных образований. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость усиления информационной работы с населением, чтобы граждане обращались за медицинской помощью своевременно, при появлении первых признаков. Участники рабочей встречи сошлись во мнении, что для коронавирусной инфекции характерно стремительное течение заболевания, поэтому эффективность лечения зачастую зависит от того, насколько своевременно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU