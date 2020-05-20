Члены комитета Пcковгордумы обсудили итоги работ по благоустройству и озеленению Пскова в 2019 году

20 Май 2020 2020-05-20T15:38:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Члены Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы во вторник, 19 мая, заслушали отчет об исполнении Плана благоустройства и озеленения города за 2019 год.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, отдельно парламентарии обсудили причины, по которым в прошлом году не были выполнены запланированные работы по оборудованию детских площадок у дома № 75 по Рижскому проспекту и у дома № 18 по улице Звездной, а также ремонт дорожного покрытия у дома № 14 по улице Калинина.

Представители управления городского хозяйства администрации Пскова пояснили, что бюджетом города на 2020 год финансирование данных работ не предусмотрено, но в случае экономии после проведения тендерных процедур, финансируемых из муниципального бюджета, будет рассмотрена возможность направления высвобожденных средств на проведение вышеуказанных работ в этом году.

По итогам голосования члены думского Комитета приняли данный отчет к сведению и решили взять на контроль благоустройство перечисленных выше городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU