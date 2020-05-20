Выплаты на детей от 3 до 7 лет можно оформить во всех отделах МФЦ Псковской области

20 Май 2020 2020-05-20T15:41:55+03:00

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Все отделы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (МФЦ) ведут прием документов по вопросу оформления выплат на детей от 3 до 7 лет. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, соответствующие полномочия были переданы МФЦ областным комитетом соцзащиты.

Пакет документов для получения выплат включает в себя паспорта родителей, свидетельства о заключении или расторжении брака, СНИЛСы родителей и ребенка, свидетельство о рождении детей.

«Важно понимать — если заявление подается в мае текущего года, то в расчет будут взяты сведения о доходах за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года. При этом отмечу, что при подаче документов справки о доходах являются необязательными, но при их наличии будет существенно сокращен срок рассмотрения заявления. В связи с возросшей нагрузкой просим граждан перед подачей документов самостоятельно произвести предварительные расчеты среднедушевого дохода семьи и понять, полагаются ли им данные выплаты», — заметила директор МФЦ региона Екатерина Ершова.

Напомним, что выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума на второй квартал года, предшествующего году обращения. Она составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей на тот же квартал. Данный вид господдержки будет осуществляться в период со дня достижения ребенком возраста трех лет (но не ранее января 2020 года) и до восьми лет. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU