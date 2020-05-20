21 мая в Псковской области ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер
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В четверг, 21 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди и ветер северных направлений со скоростью в среднем 5-10 метров в секунду — днем порывистый. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также завтра в области ожидается низкое атмосферное давление и температура ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +7…+12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU