2020-05-20T15:46:22+03:00
Общество

21 мая в Псковской области ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 21 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди и ветер северных направлений со скоростью в среднем 5-10 метров в секунду — днем порывистый. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра в области ожидается низкое атмосферное давление и температура ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +7…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великих Луках автомобиль сбил пешехода
21 мая в Псковской области ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер
Выплаты на детей от 3 до 7 лет можно оформить во всех отделах МФЦ Псковской области
Члены комитета Пcковгордумы обсудили итоги работ по благоустройству и озеленению Пскова в 2019 году
Реаниматологи национального центра им. Алмазова дали рекомендации псковским медикам по лечению коронавируса
В Великих Луках суд приговорил к принудительному лечению мужчину, попытавшегося сжечь спящих на диване людей
В Пскове задержали попытавшегося украсть из магазина спиртное мужчину
Полицейские раскрыли ряд краж изделий из металла в районах Псковской области
В Пскове ночью росгвардейцы задержали автоугонщика
Почти 1,2 млн рублей лишилась псковская пенсионерка из-за телефонного мошенника
5 врачей травматолого-ортопедического отделение Псковской горбольницы переквалифицировались для лечения covid-пациентов
Пенсионерок из Себежа и Порхова подозревают в нелегальной регситрации иностранцев
Дачный дом сгорел в СНТ «Мшенец» Великолукского района
Таксист сбил пешехода на федеральной трассе Р-23 в Псковском районе
Газовики напомнили жителя Псковской области о правилах газовой безопасности в период сезонного похолодания
Сразу на 34 увеличилось число зараженных коронавирусом за сутки в Псковской области
Псковоблздрав разрешил пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому
Более 300 тонн веток вывезли с дороги Череха - Высоцкое - Весна-80
В Псковской области запустили эко-портал