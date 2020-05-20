Более 380 заявок на кейсы работодателей от псковских студентов поступило в рамках проекта «Профстажировка 2.0»

20 Май 2020 2020-05-20T19:53:31+03:00

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Более 380 заявок от студентов из Псковской области поступило на кейсы работодателей в рамках проекта «Профстажировка 2.0». Регион вошел в десятку лучших среди субъектов РФ по этому показателю, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Следующим этапом станет одобрение заявок со стороны работодателей. После этого участники приступят к решению заданий и поборются за приглашения на практики и стажировки. Всего на конкурс подано почти 9 тысяч заявок.

Победители первой волны конкурса продолжают проходить практики и стажировки, в том числе в дистанционном формате, которые позволяют оценить компетенции победителей.

Всего на платформе проекта размещено порядка 4,5 тысяч кейсов от 1,3 тысяч работодателей. По итогам первой волны конкурса победителями стали более 500 студентов из 55 регионов России.

Отметим, «Профстажировка 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU