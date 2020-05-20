На корсовещании по правопорядку обсудили механизм передвижения по Псковской области транзитных пассажиров в период пандемии

20 Май 2020 2020-05-20T20:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание президиума Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона, которое было посвящено вопросам соблюдения гражданами установленных карантинных мероприятий и правил поведения в условиях режима повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук отметил, что уровень заболеваемости в области в настоящее время ниже не только общероссийского показателя, но и большинства граничащих с регионом иностранных государств и соседних субъектов федерации.

Затем речь зашла о механизме организации передвижения по территории региона к месту постоянного проживания тех граждан России, которые пересекают государственную границу и возвращаются в страну из-за рубежа.

Михаил Ведерников отметил, что необходимо детально проработать вопрос маршрутизации по территории региона и организации сопровождения автотранспорта с данными лицами, чтобы исключить возможные остановки, их контакт с населением. Этот вопрос должен решаться совместно с органами власти соседних субъектов РФ.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников проинформировал, что на территории региона по-прежнему действуют посты, на которых с начала ограничительных мер было проверено свыше 250 тысяч автомобилей. При этом стражи порядка не допустили выезда за пределы мест постоянного проживания более 6,5 тысяч человек.

Руководитель областного УМВД добавил, что для контроля за соблюдением гражданами и организациями ограничительных мер и правил поведения число нарядов наружных служб, задействованных в охране общественного порядка, увеличено в 2 раза. В результате принятых мер установлено почти 5 тысяч граждан старше 65 лет, находящихся на улице, которым вручены уведомления, составлены анкеты и направлены в муниципальные органы власти.

Кроме того, продолжают работу 34 специализированные группы по выявлению нарушений гражданами ограничительных мер как в общественных местах, так и организациях, деятельность которых разрешена. Ими выявлено почти 1,3 тысяч нарушений, составлено около 1,3 тысяч административных протоколов.

Участники совещания выработали и дополнительные меры, направленные на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых как мигрантами, так и в отношении мигрантов, а также рассмотрели вопросы оказания им необходимой помощи в условиях действия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU