Первая партия лесопожарной техники в 2020 году по нацпроекту «Экология» поступила в Псковскую область

20 Май 2020 2020-05-20T20:14:28+03:00

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В Псковскую область поступила первая партия противопожарной техники — 3 лесопожарных колесных трактора. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, техника поступает в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». После прохождения государственной регистрации тракторы передадут Противопожарному лесному центру.

Их направят в Псковский, Невельский и Опочецкий районы, где наблюдается повышенный риск возникновения лесных пожаров.

Каждый трактор оснащен лесным плугом и лопатой, что многократно повышает перечень задач, которые сможет решить техника. Основное предназначение техники — создание заградительных противопожарных минерализованных полос. Кроме того, тракторы будут использоваться при выполнении противопожарных мероприятий, а также на работах по воспроизводству лесов.

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Экология» на приобретение противопожарной техники в Псковской области направят более 45 миллионов рублей. На эти средства закупят 5 лесопожарных автоцистерн, 4 лесопатрульных комплекса повышенной проходимости, 5 грузо-пассажирских автомобилей повышенной проходимости, 2 мобильных вездехода и 1 моторную лодку.

Приобретение вышеуказанной техники позволит провести модернизацию автотракторного парка Противопожарного лесного центра, а также улучшить показатели оперативности доставки сил и средств к местам тушения лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU