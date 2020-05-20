2020-05-20T22:17:58+03:00
Общество

Губернатор поручил сделать новосокольническое подразделение скорой помощи пилотной площадкой для отработки модернизации муниципальных постов

Олег Томилин
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Новосокольнический пост скорой помощиНовосокольнический пост скорой помощи
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Сегодня, 20 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочей поездкой Новосокольнический район в связи с тем, что несколькими днями ранее сотрудники местного поста скорой помощи опубликовали обращение о нехватке защитных средств для работы с COVID-пациентами, а также высказали ряд других замечаний о своей работе.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, губернатор приехал на муниципальный пост скорой медицинской помощи, чтобы лично пообщаться со специалистами и оценить условия, в которых они трудятся.

Михаил Ведерников осмотрел рабочие помещения и места для отдыха медиков. Его сопровождали глава района Виталий Соловьев, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер.

«Предлагаю ваш пост взять в качестве пилотного проекта и сделать его модельным, чтобы на примере его работы отработать взаимодействие с центральной диспетчерской службой, маршрутизацию пациентов, обеспечение средствами индивидуальной защиты, халатами, формой», — сообщил Михаил Ведерников персоналу по итогам осмотра.

Глава региона также подчеркнул, что для медиков скорой помощи региона необходимо разработать специализированный дизайн формы, а также проработать, в том числе и с местными производителями, вопрос ее сертифицированного выпуска.

Особое внимание было уделено созданию достойных условий для работы медиков и приведению здания поста в нормативное состояние. В качестве альтернативы ремонтным работам губернатор предложил рассмотреть вариант возведения модульной конструкции. «Мы посмотрим, посчитаем. После этого примем окончательное решение», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Говоря о наличии средств индивидуальной защиты, необходимых медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, Михаил Ведерников отметил, что у каждой дежурной бригады в автомобиле должен находиться полный комплект: респираторы, защитные костюмы и очки. На посту глава региона поручил сформировать недельный запас, после чего, проанализировав их расход, формировать последующие заявки на приобретение СИЗ.

В свою очередь сотрудники Новосокольнического поста скорой помощи поблагодарили главу региона за оперативную реакцию на их обращение, а также проработку столь актуальных для них вопросов. В свою очередь Михаил Ведерников попросил медиков говорить открыто о насущных проблемах региональным властям, руководству муниципалитета, профильному профсоюзу, что позволит оперативно оказать поддержку и разрешить актуальные вопросы.

В завершение обсуждения губернатор поинтересовался у медиков, получили ли те все причитающиеся им федеральные и региональные стимулирующие выплаты. Сотрудники отметили, что средства доведены, в том числе и за май. «Мы стали одними из первых по Северо-Западу, кто произвели выплаты за май», — подчеркнул Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор поручил сделать новосокольническое подразделение скорой помощи пилотной площадкой для отработки модернизации муниципальных постов
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