Еще один пациент с короноваирусом умер в Псковской области, число зараженных увеличилось на 19
Согласно официальной статистике, число умерших в Псковской области от коронавируса выросло до 10 человек. Также за минувшие сутки, 20 мая, добавились 19 зараженных, их общее число с момента начала пандемии достигло 513.
Выздоровели за вчерашний день 14 человек, их общее число достигло 182.
Наконец, число тестов на COVID-19 увеличилось на 756 и достигло 17 724.
Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 21 мая так (в скобках указан суточный прирост зараженных):
Псков – 170 (+6)
Островский район – 64 (+1)
Псковский район – 51 (+5)
Великие Луки – 42 (+1)
Невельский район – 41
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 21 (+1)
Порховский район – 17 (+1)
Опочецкий район – 12 (+1)
Струго-Красненский район – 11 (+1)
Дедовичский район – 9
Великолукский район – 7 (+1)
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Палкинский район – 5 (+1)
Новоржевский район – 5
Дновский район – 3
Красногородский район – 3
Плюсский район – 3
Пушкиногорский район - 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Себежский район – 2
Куньинский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU