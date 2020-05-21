Еще один пациент с короноваирусом умер в Псковской области, число зараженных увеличилось на 19

21 Май 2020 2020-05-21T09:49:56+03:00

Число зараженных COVID-19 в Псковской области перевалило 20 мая за 500 человек.

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Согласно официальной статистике, число умерших в Псковской области от коронавируса выросло до 10 человек. Также за минувшие сутки, 20 мая, добавились 19 зараженных, их общее число с момента начала пандемии достигло 513.

Выздоровели за вчерашний день 14 человек, их общее число достигло 182.

Наконец, число тестов на COVID-19 увеличилось на 756 и достигло 17 724.

Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 21 мая так (в скобках указан суточный прирост зараженных):

Псков – 170 (+6)

Островский район – 64 (+1)

Псковский район – 51 (+5)

Великие Луки – 42 (+1)

Невельский район – 41

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 21 (+1)

Порховский район – 17 (+1)

Опочецкий район – 12 (+1)

Струго-Красненский район – 11 (+1)

Дедовичский район – 9

Великолукский район – 7 (+1)

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Палкинский район – 5 (+1)

Новоржевский район – 5

Дновский район – 3

Красногородский район – 3

Плюсский район – 3

Пушкиногорский район - 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Себежский район – 2

Куньинский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU