В Псковской области участились кражи велосипедов

21 Май 2020 2020-05-21T09:56:56+03:00

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С приходом весенне-летнего периода на территории региона участились хищения велосипедов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД. Так, за последние дни зарегистрированы кражи велосипедов в Пскове, Опочке, Порхове и Струго-Красненском районе.

В частности, двухколесное транспортное средство похитили в ночь на 20 мая из подъезда дома по улице Достовалова в областном центре. А в деревне Запорово Струго-Красненского района из гаража и дачного дома кроме прочего имущества похищены два велосипеда. В Порхове совершена кража «железного коня» от дома по улице Старорусской.

«С учетом складывающейся ситуации полиция рекомендует владельцам велосипедов придерживаться определенных правил. Прежде всего, не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома, — отметили в полиции. — Если вы оставляете свое транспортное средство где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. В случае, если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где вы его лишились. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите свой велосипед и приметы возможных подозреваемых».

ИСТОЧНИК KP.RU