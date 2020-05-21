2020-05-21T11:06:49+03:00
Общество

Депутаты Псковгордумы рассмотрят вопрос о переименовании 15 населенных пунктов внутри города и возвращении исторического названия одному переулку

Олег Томилин
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На сессии Псковской городской Думы 29 мая депутатам предстоит рассмотреть вопрос о переименовании 15 населенных пунктов, расположенных внутри областного центра.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, согласно требованию постановления правительства от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», территории поселков и деревень не могут находиться в границах муниципального образования. В связи с этим и возникла необходимость об их переименовании.

Изменения касаются поселков Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово- Медведово, Терехово; деревень Митрохово, Паневик, Ступниково; станций Бологовская линия 650км, Бологовская линия 652 км, Изборская линия 3км и Полковая.

Согласно закону, изменение адреса проводится путем переименования поселка (деревни, станции) сначала в микрорайон. Затем должно происходить переименование микрорайонов в элементы улично-дорожной сети, также с сохранением нумерации зданий, строений и сооружений. Согласно проекта решения Думы, наименование улиц будут носить все перечисленные субъекты, кроме микрорайона Козий Брод, Паневик и Полковая: им будет присвоено наименование «переулок» в связи с тем, что идентичные названия улиц уже существуют.

В связи с невозможностью присвоить сразу статус улицы или переулка, переход происходит в два этапа, единовременно. Меняется только адресная структура, с сохранением исторической целостности города.

Накануне, 20 мая, этот вопрос рассмотрели члены комитета по социальным вопросам и молодежной политике городского парламента. В результате вопрос был вынесен на сессию с редакционной правкой, но без рекомендации к принятию.

Также члены комитета рассмотрели вопрос о присвоении исторического наименования безымянному переулку, соединяющего улицу Максима Горького с Ольгинской набережной — Ильинский переулок. Депутаты проголосовали за переименование единогласно, с поправкой об уточнении расположения данного переулка, который пролегает южнее домов 1А И 1Б по Ольгинской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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