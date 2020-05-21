В Пскове будет на месяц закроют движение транспорта по улице Индустриальной от перекрёстка с Инженерной
С 8:00 27 мая по 27 июня включительно в Пскове в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улицы Инженерной и улицы Индустриальной будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до улицы Ипподромной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Объезд в указанный период будет осуществляться по улицам Ипподромная, Аллейная, Крупской, а также по переулкам Аллейный и Хлебный.
Администрация города приносит извинения автомобилистам за доставленные неудобства и просит заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU