В Пскове будет на месяц закроют движение транспорта по улице Индустриальной от перекрёстка с Инженерной

21 Май 2020 2020-05-21T11:25:56+03:00

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С 8:00 27 мая по 27 июня включительно в Пскове в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улицы Инженерной и улицы Индустриальной будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до улицы Ипподромной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объезд в указанный период будет осуществляться по улицам Ипподромная, Аллейная, Крупской, а также по переулкам Аллейный и Хлебный.

Администрация города приносит извинения автомобилистам за доставленные неудобства и просит заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU