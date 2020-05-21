На сутки в Пскове закроют движение по Советскому (Троицкому) мосту

21 Май 2020 2020-05-21T11:36:11+03:00

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С 8:00 29 мая до 6:00 1 июня в Пскове для проведения работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского будет закрыт для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в администрации Пскова, в качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

Администрация муниципалитета приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и проситучесть данную информацию при планировании поездок, а также при наличии возможности заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU