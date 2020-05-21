2020-05-21T11:36:11+03:00
Общество

На сутки в Пскове закроют движение по Советскому (Троицкому) мосту

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 8:00 29 мая до 6:00 1 июня в Пскове для проведения работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского будет закрыт для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в администрации Пскова, в качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

Администрация муниципалитета приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и проситучесть данную информацию при планировании поездок, а также при наличии возможности заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пограничники задержали в Невельском районе три автомобиля при попытке незаконно ввести грузы на территорию России
Победитель и 4 призера региональной олимпиады «Умники и умницы» получили право принять участие в федеральной телеигре
Пожилая псковичка лишилась 150 тысяч рублей, попытавшись сдать в аренду гараж
Полицейские раскрыли кражи ноутбука и электродвигателя в Великолукском и Себежском районах
Расчеты РХБЗ 76-й дивизии провели дезинфекцию сборного пункта военного комиссариата Псковской области
На сутки в Пскове закроют движение по Советскому (Троицкому) мосту
В Пскове будет на месяц закроют движение транспорта по улице Индустриальной от перекрёстка с Инженерной
Депутаты Псковгордумы рассмотрят вопрос о переименовании 15 населенных пунктов внутри города и возвращении исторического названия одному переулку
В деревне Славковичи Порховского района произошло ДТП
В опочецкой деревни Нижние Дупли ночью сгорел автомобиль
В Псковской области участились кражи велосипедов
Еще один пациент с короноваирусом умер в Псковской области, число зараженных увеличилось на 19
Губернатор поручил сделать новосокольническое подразделение скорой помощи пилотной площадкой для отработки модернизации муниципальных постов
Первая партия лесопожарной техники в 2020 году по нацпроекту «Экология» поступила в Псковскую область
На корсовещании по правопорядку обсудили механизм передвижения по Псковской области транзитных пассажиров в период пандемии