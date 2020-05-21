На сутки в Пскове закроют движение по Советскому (Троицкому) мосту
С 8:00 29 мая до 6:00 1 июня в Пскове для проведения работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского будет закрыт для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в администрации Пскова, в качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.
Администрация муниципалитета приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и проситучесть данную информацию при планировании поездок, а также при наличии возможности заранее выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU