Расчеты РХБЗ 76-й дивизии провели дезинфекцию сборного пункта военного комиссариата Псковской области

21 Май 2020 2020-05-21T12:20:38+03:00

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Расчеты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии провели дезинфекционную обработку помещений и прилегающей территории сборного пункта Псковской области перед началом весеннего призыва в войска. Всего было обработано порядка 15 тысяч квадратных метров, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Дезинфекционная обработка сборного пункта была проведена в связи с началом работы призывной комиссии Псковской области и в целях профилактики и недопущения распространения инфекционных заболеваний среди призывного контингента. Личный состав соединения ежедневно привлекается к дезинфекционной обработке всех служебных помещений и прилегающей территории.

Для специальной обработки был задействован расчет авторазливочной станции АРС-14, а также автономные приборы специальной обработки АПСО с хлорсодержащим раствором.

Дезинфекционные работы на территории областного сборного пункта будут проводиться в течение всей призывной компании — до 15 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU