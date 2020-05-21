2020-05-21T12:50:27+03:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражи ноутбука и электродвигателя в Великолукском и Себежском районах

Олег Томилин
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Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражи имущества, произошедшие несколько дней назад в Великолукском и Себежском районах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, вечером 19 мая из квартиры дома в поселке Дубрава-1 Великолукского района путем взлома входной двери была совершена кража ноутбука. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей. Потерпевший обратился за содействием в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Великолукский», был установлен подозреваемый — безработный местный житель 1995 года рождения. В ходе обыска похищенный ноутбук у него был обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело.

А 58-летняя пенсионерка из Пскова сообщила в полицию, что из гаража у дома по улице Лесной в поселке Идрица Себежского района путем вырывания пробоя входной двери похищен электродвигатель. В этой краже подозревается не работающий житель Себежского района 1967 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого изъята обмотка от электродвигателя. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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