Пожилая псковичка лишилась 150 тысяч рублей, попытавшись сдать в аренду гараж

21 Май 2020 2020-05-21T12:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Псковичка 1951 года рождения лишилась 150 тысяч рублей из-за того, что поддалась на уловку телефонного мошенника при попытке сдать в аренду гараж.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, женщина разместила объявление о сдаче гаража в аренду в интернете, и вскоре откликнулся мужчина, который заявил, что намерен снять гараж на полгода. Он сказал доверчевой женщине, что готов в залог перечислить деньги, но для этого ему, якобы, потребуется получить чек подтверждения о переводе суммы. Пенсионерка поддалась на все эти ухищрения незнакомца и через банкомат осуществила требуемые операции. В результате она лишилась принадлежавших ей 150 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

А трое жителей Пскова, Великих Лук и Себежского района после общения с мнимыми сотрудниками банков, которые предложили обезопасить их банковские карты и счета от несанкционированной транзакции денег, не досчитались в общей сложности более 100 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

«Полиция неоднократно предупреждала, что нечистые на руку лица под любыми предлогами стремятся заполучить деньги доверчивых людей, которые, не задумываясь, предоставляют им информацию персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт. И, как видим, заканчивается такое общение для иных жителей области большими проблемами», — отметили в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU