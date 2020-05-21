2020-05-21T13:18:14+03:00
Общество

Победитель и 4 призера региональной олимпиады «Умники и умницы» получили право принять участие в федеральной телеигре

Олег Томилин
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В Пскове подвели итоги 8-й региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в этот раз региональный этап был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а именно истории борьбы с захватчиками на Псковщине.

В отборочном этапе — конкурсе эссе — принял участие 21 десятиклассник из 12 муниципалитетов. По итогам отбора на финальную игру регионального этапа были приглашены 9 школьников из Дедовичского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Пыталовского, Усвятского районов и города Пскова.

Впервые олимпиада проводилась в дистанционном формате. Но традиции игры не были нарушены: было проведено тестирование участников, определение троек игроков, состоялись 3 агона и эпилог. Ареопаг был представлен учеными Псковского государственного университета и Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Председательствовал руководитель комитета по образованию Псковской области, доктор исторических наук, профессор Александр Седунов.

Лучшим знатоком истории родного края в Великой Отечественной войне стала Александра Быстрова (Локнянская СОШ). В числе призеров — Данила Протасов (Новоржеская СОШ), Ирина Иванова (Пыталовская СОШ), Ольга Дворецкая (Естественно-математический лицей № 20 города Псков), Алиса Степанова (Новоржевская СОШ). Они получили право принять участие в телевизионной игре «Умницы и умники» Юрия Вяземского в Москве.

Организаторы регионального этапа олимпиады: Комитет по образованию Псковской области, ПсковГУ, ПОИПКРО, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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