2020-05-21T13:57:24+03:00
Общество

Пограничники задержали в Невельском районе три автомобиля при попытке незаконно ввести грузы на территорию России

Олег Томилин
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Один из задержанных грузов.Один из задержанных грузов.
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В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали три партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного погрануправления, в первом случае в районе населенного пункта Стайки пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль марки «Мерседес», которым управлял 46–летний гражданин сопредельного государства. Он признался, что осуществляет перевозку более 3 тысяч саженцев хвойных пород деревьев.

Позже, при аналогичных обстоятельствах сотрудники Управления задержали автомобиль марки «МАЗ», в грузовом отсеке транспортного средства находилось порядка 10 тонн лома черного металла.

Как и в большинстве подобных случаев, товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у водителей отсутствовали, помимо этого, иностранцы нарушили режим государственной границы, за что были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Еще один случай произошел уже в районе населенного пункта Дубокрай. Пограничники остановили для проверки документов автомобиль «Рено», в котором 36-летний водитель пытался ввезти в Россию более 800 килограмм готовой мясной продукции и полуфабрикатов. Необходимая документация на груз, подтверждающая его качество и безопасность, у водителя отсутствовала.

Задержанные автомобили вместе с грузами были переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений по каждому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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