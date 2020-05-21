15 онлайн-площадок было развернуто в рамках регионального форума НКО «Содействие»

21 Май 2020 2020-05-21T14:01:23+03:00

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В рамках 7-го форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие», который в онлайн-режиме завершился в Псковской области, было развернуто 15 дискуссионных площадок.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, различные аспекты деятельности НКО в условиях противодействия угрозе пандемии были рассмотрены на образовательных вебинарах, нетворкинг-сессиях, консультационных площадках, панельных дискуссиях с федеральными экспертами, круглых столах.

Проведение форума в дистанционном формате позволило привлечь к обсуждению ведущих экспертов федерального и регионального уровней, в том числе представители Общественной Палаты Российской Федерации, Фонда президентских грантов.

В мероприятии принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который анонсировал разработку региональных мер поддержки СО НКО. Ранее о принятии федерального пакета мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций заявил и президент России Владимир Путин.

Участники смогли присоединиться к международной конференц-сессии ИГСУ РАНХиГС, познакомились с возможностями платформы компании «МегаФон», а также площадки МОЯРОССИЯ.РФ, приобрели навыки по работе в социальных сетях со своей аудиторией, смогли получить консультацию психолога по вопросу профессионального выгорания, задать вопросы в рамках профильных консультационных площадок и многое другое. Площадкой, которая собрала наибольшее количество вопросов и комментариев со стороны участников, стал вебинар эксперта Общественной палаты Российской Федерации Оксаны Коротеевой на тему «Особенности внесения организации в реестр общественно полезных услуг: социальное обслуживание наравне с государством».

Все предложения, поступившие от экспертов и участников, собраны в проект резолюции форума, обсуждение которой состоялось в рамках заключительного мероприятия — круглого стола «Ресурсные возможности региона».

Организаторами выступили Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области совместно с Общественной палатой Псковской области и Псковской региональной общественной организацией «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Региональный форум «Содействие» проводился впервые на территории Псковской области в онлайн формате на платформе компании «МегаФон». Генеральный партнер — компания ПАО «Мегафон», информационные партнеры: Псковское Агентство Информации, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», радиостанция «7 небо», «Псковская Правда».

ИСТОЧНИК KP.RU