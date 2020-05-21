В Порховском районе началась завершающая стадия бетонирования моста на дороге Заозерье — Дубье

21 Май 2020 2020-05-21T14:16:33+03:00

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ООО «Автомобильные дороги Пскова» переходит к завершающему этапу бетонирования конструкции нового моста через ручей на 11-ом км автомобильной дороги Заозерье — Бродовичи — Дубье в Порховском районе Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в ближайшее время подрядная организация приступит к устройству плиты проезжей части мостового сооружения и верхней части открылков.

Затем строители будут выполнять работы по устройству сопряжений моста с насыпями подходов и новой автомобильной дороги на подходах к мосту.

По словам подрядчика, работы ведутся в соответствии с графиком. Согласно контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор», окончание капремонта запланировано на 31 августа 2020 года, однако делается все возможное, чтобы ввод объекта в эксплуатацию состоялся как можно скорее.

Капитальный ремонт моста через ручей на 11-ом километре дороги Заозерье — Бродовичи — Дубье в Порховском районе идет за счет средств областного бюджета. На эти цели выделено около 36 млн рублей.

Проектом предусмотрено возведение монолитной железобетонной рамной конструкции моста длиной 18 метров с асфальтовым покрытием и барьерным и перильным ограждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU