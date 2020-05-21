В Пскове, Острове и Плюссе сотрудники ГИБДД остановили пьяных водителей-рецидивистов

21 Май 2020 2020-05-21T14:27:57+03:00

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В Пскове, Острове и Плюссе сотрудники дорожной полиции остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного УМВД, в Пскове утром 19 мая у дома по Ленинградскому шоссе полицейские остановили для проверки автомашину Volkswagen Passat, которой, как выяснилось, управлял нетрезвый пскович 1986 года рождения.

На следующий день, вечером 20 мая, в Острове по улице Спартака на автомобиле ВАЗ-2199 следовал находившийся в нетрезвом состоянии 19-летний молодой человек. А в поселке Плюсса 19 мая около 20 часов на улице Молодежной стражи порядка остановили легковушку «Лада Ларгус», за рулем которой находился пьяный местный житель 1987 года рождения.

По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU