1 человек погиб и 17 пострадали в ДТП на территории Псковской области с 14 по 20 мая

21 Май 2020 2020-05-21T14:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 по 20 мая 2020 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 21 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 1 и пострадали 17 человек. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, в 5 случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась ликвидация вторичных факторов ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU