2020-05-21T15:25:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже 4 пациента с легкой формой коронавируса в Псковской области лечатся на дому, но против этого выступил главный санврач

Олег Томилин
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Уже 4 пациента с легкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе двое детей, лечатся в Псковской области амбулаторно — на дому. Об этом сегодня на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками сообщила руководитель Псковоблздрава Марина Гаращенко.

В начале совещания глава региона еще раз напомнил, что областной комитет по здравоохранению несколько дней назад разрешил коронавирусным пациентам с легкой формой течения инфекции отказываться от госпитализации [ранее, напротив, таких пациентов против их воли по решению суда принудительно госпитализировали — КП-Псков].

Затем Марина Гаращенко сообщила, что решение о решение о лечении covid-пациентов на дому долго не принималось ввиду сложности наблюдения за ними. «Исходили из безопасности пациента, семьи, окружающих, потому что все-таки болезнь новая. Вопрос серьезный, за каждым пациентом надо будет организовать индивидуальное наблюдение, в том числе за тем, как такие люди соблюдают самоизоляцию», — отметила она.

Однако затем слово взял главный санитарный врач региона, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он заявил, что «лечение на дому — не самый хороший вариант: в регионах, где он практикуется, это делается, потому что ресурсы [системы здравоохранения] исчерпаны».

По словам Александра Нестерука, рядом с пациентом, который лечится на дому, не должно находиться никого, поэтому все его родственники должны в таком случае съехать или отправиться в обсерватор. «Ну разве что продукты под двери могут привозить», — добавил он, но тут же заметил, что здесь также возникает много сложностей. Например, медики, которые будут приезжать к таким больным для проверки их состояния, совершенно точно вызовут негатив у других жильцов. «К тому же лестничная клетка каждый раз должна будет дезинфицироваться. Это очень сложно — организовать лечение на дому, считаю, что всем надо предлагать госпитализацию», — добавил главный санитарный врач.

Поэтому, продолжил он, правильным выглядит решение для организации стационара для легких больных не только в Пскове, но и в Великих Луках, чтобы не возить пациентов за 300 км, как это происходит сейчас.

Губернатор согласился, что «тонких мест» в этом вопросе много, а в случае негативного сценария заболеть может целый подъезд или дом, поэтому в Псковской области приняли решение пойти по пути создания стационара для «легких» пациентов. Он отметил, что склоняется к стационарной форме лечения. «Но если мы будем подходить к порогу, когда коек перестанет хватать, должны будем готовы перейти на амбулаторную форму лечения лёгких больных».

ИСТОЧНИК KP.RU

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