Псковскую районную больницу хотят перепрофилировать под прием коронавирусных пациентов

21 Май 2020 2020-05-21T15:31:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе Псковоблздрав планирует начать перепрофилирование под приём коронавирусных пациентов Псковскую районную больницу. Об этом сегодня, 21 мая, на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками заявила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Напомни, ранее под региональный covid-центр была перепрофилирована Псковская городская больница.

Сегодня руководитель Псковоблздрава рассказала, что сейчас в регионе насчитывается 630 коек для covid-пациентов, и наполняемость их высокая. Также возрастает количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU