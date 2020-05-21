Псковскую районную больницу хотят перепрофилировать под прием коронавирусных пациентов
На следующей неделе Псковоблздрав планирует начать перепрофилирование под приём коронавирусных пациентов Псковскую районную больницу. Об этом сегодня, 21 мая, на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками заявила руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Напомни, ранее под региональный covid-центр была перепрофилирована Псковская городская больница.
Сегодня руководитель Псковоблздрава рассказала, что сейчас в регионе насчитывается 630 коек для covid-пациентов, и наполняемость их высокая. Также возрастает количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU