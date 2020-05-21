У 153 человек из 280 коронавирусных пациентов в псковском covid-центре развилась пневмония, 18 человек в реанимации

21 Май 2020 2020-05-21T15:42:17+03:00

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У 153 человек из 280 пациентов с подтвержденным коронавирусом, госпитализированных в псковский covid-центр, развернутый на базе Псковской городской больницы, развилась пневмония. Об этом сегодня, 21 мая, на совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками сообщил заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Скачков.

Он также сообщил, что в отделении реанимации сейчас находятся 18 пациентов, из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ (при этом у 10 коронавирус подтвержден, еще у 2-х диагностирована пневмония без коронавируса).

Также Денис Скачков рассказал, что в covid-центр поступили две беременные женщины (сроки 13 и 26 недель) с пневмонией. При этом у одной из них подтвержден коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU