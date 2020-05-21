У пациента неврологического отделения Псковской областной больницы подтвердился коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T15:55:26+03:00

Изменить размер текста: A A

У пациента, госпитализированного в неврологическое отделение Псковской областной больницы с инфарктом миокарда, подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 21 мая, на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками сообщила председатель Псковоблздрава Марина Гаращенко.

Она также сообщила, что сейчас в регионе зафиксировано 7 очагов распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, некоторые из них уже затухают, некоторые - еще представляют опасность.

В целом ситуацию с пандемией COVID-19 в Псковской области Марина Гаращенко назвала стабильно возрастающей.

ИСТОЧНИК KP.RU