Коронавирус обнаружили у управделами Псковского областного Собрания

21 Май 2020 2020-05-21T16:08:31+03:00

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Коронавирусную инфекцию обнаружили у управляющего делами Псковского областного Собрания. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердил телеграм-канал государственного «Медиахолдинга Псковской области» «Псковские новости».

При этом в сообщении телеграмм-канала указано, что появившаяся в одном из анонимных телеграм-каналов информация о том, что спикер и ряд депутатов регионального парламента находятся на обсервации, не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU