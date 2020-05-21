Коронавирус обнаружили у управделами Псковского областного Собрания
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Коронавирусную инфекцию обнаружили у управляющего делами Псковского областного Собрания. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердил телеграм-канал государственного «Медиахолдинга Псковской области» «Псковские новости».
При этом в сообщении телеграмм-канала указано, что появившаяся в одном из анонимных телеграм-каналов информация о том, что спикер и ряд депутатов регионального парламента находятся на обсервации, не соответствует действительности.
ИСТОЧНИК KP.RU