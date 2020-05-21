Гендиректор Центра Алмазова призвал псковских врачей всячески стараться не доводить пациентов до ИВЛ

21 Май 2020 2020-05-21T16:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 мая, на совещании губернатора Псковской области с медиками по борьбе с коронавирусом к врачам региона обратился Евгений Шляхто — гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, специалисты которого ранее приехали в область для консультативной помощи.

Евгений Шляхто призвал псковских медиков не боятся увеличения количества коронавирусных пациентов — по его словам, надо бояться увеличения случаев развития у ковид-пациентов пневмонии. При этом он заметил, что перевод больного на аппарат ИВЛ — это крайний шаг, так как «высокая вероятность, что с ИВЛ мы такого пациента не снимем». Гендиректор Центра Алмазова напомнил, что мире погибают 80-90 % коронавирусных пациентов, подключенных к ИВЛ

«Что касается 10 летальных исходов... Сильно расстраиваться, что у вас 2 % летальности, а у других регионов только 1 %, не стоит — больше занимайтесь тяжелыми пациентами», — продолжил Евгений Шляхто.

Он также высказал мнение, что коек и оборудования для борьбы с пандемией коронавируса, в Псковской области в целом хватает, а вот персонала недостаточно.

В заключение своего выступления он еще раз попросил псковских медиков делать всё возможное, но не переводить пациентов на ИВЛ.

В ответ губернатор Михаил Ведерников заметил: «Часто поступают пациенты уже сразу с тяжелыми формами, потому что в регионе развито самолечение, плюс достаточно пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, к которым присоединяется еще и инфекция. Недавно скончался пациент, достаточно молодой, но он поступил в таком состоянии, что его через полчаса пришлось подключать к ИВЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU