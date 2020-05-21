Звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области» может появится в регионе по инициативе губернатора

21 Май 2020 2020-05-21T16:47:35+03:00

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По инициативе губернатора Псковской области Михаил Ведерников в Псковской областное Собрание депутатов внесен законопроект о дополнении перечня региональных наград и регалий званием «Заслуженный работник СМИ Псковской области». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, об этом сам глава региона объявил сегодня, 21 мая, в ходе видеоселекторного совещания с редакторами муниципальных газет.

«Очень рассчитываю, что до конца года у нас уже будут первые лауреаты, которые в дополнение получат денежное вознаграждение», — сказал по этому поводу Михаил Ведерников.

«В прошлый раз мы с вами встречались накануне второго Псковского медиафорума. В разговоре был выявлен ряд актуальных вопросов, были высказаны предложения, большая часть из которых к настоящему времени была успешно отработана. В том числе, пересмотрена система оплаты труда, увеличены лимиты печатным изданиям на транспортные расходы, принят ряд точечных решений для повышения эффективности работы редакций», — также сообщил Михаил Ведерников и поблагодарил всех руководителей районных СМИ за подробный и честный разговор, благодаря которому была выявлена проблематика.

В свою очередь и.о. директора ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Ирина Федорова во время своего доклада отметила, что после объединения районных газет удалось значительно увеличить охват аудитории, в том числе в социальных сетях. Появились новые формы работы с читателями, а районные материалы стали чаще появляться в областных периодических и электронных изданиях.

«8 апреля был ровно год работы объединенной редакции. Тогда было принято непростое, но правильное решение. Сейчас отдельные редакции бы переживали тяжелые времена, в том числе могли оказаться закрытыми. Но вместе мы переформатировались. Важно, что в газетах сохранился опытный костяк, но при этом редакции стали гибче, что позволяет соответствовать современным вызовам», — оценил работу районных газет Михаил Ведерников, добавив, что главной задачей объединения стало создание комфортных условий работы для журналистов.

Губернатор поинтересовался все ли меры поддержки, решения о которых были приняты ранее, дошли до получателей. Руководители районных газет положительно оценили оперативность принятых решений. Они дополнительно подчеркнули, что все меры поддержки доведены, проблемных вопросов нет.

В рамках открытой дискуссии участники совещания обсудили актуальные вопросы муниципалитетов. Они касались сфер спорта, ЖКХ, здравоохранения, ситуации с противодействием распространению COVID-19. По ряду вопросов губернатор дал подчиненным оперативные поручения.

Комментируя вопрос о возможности снятий ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, глава региона акцентировал внимание на необходимость широкого освещения ситуации, не уменьшая количество публикаций по другим темам. «Люди уже устали от большого количества новостей о COVID-19. Мы стараемся принимать точечные решения о снятии ограничений, но необходимо взвешенно подходить к любым послаблениям, чтобы не допустить вспышек заболеваемости», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам совещания губернатор поручил централизовано собрать все вопросы, на обсуждение которых не осталось времени во время встречи, чтобы оперативно найти решения для улучшения качества жизни людей в районах Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU