Бессменный председатель Контрольно-счетной палаты Пскова решил уволиться

21 Май 2020 2020-05-21T17:23:42+03:00

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Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) города Пскова Василий Гончар, возглавлявший этот орган муниципального контроля с момента его создания весной 2013 года и переназначенный на новый 5-летний срок в 2018 году, досрочно покидает свой пост. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, вопрос о его досрочной отставке и назначении нового руководителя КСП сегодня, 21 мая, обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы.

В повестке дня заседания комитета изначально значились отчет сити-менеджера Александра Братчикова о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Пскова за 2019 год, а также отчет председателя контрольно-счетной палаты города о деятельности ведомства по итогам прошедшего года. При этом в дополнительную повестку дня было внесено два вопроса — о досрочном прекращении полномочий председателя КСП Василия Гончара и об исполнении полномочий председателя КСП.

Отвечая на вопросы депутатов, Василий Гончар пояснил, что покидает данную должность по собственному желанию в связи с уходом на новое место работы.

Он отметил, что с каждым годом работа псковской Контрольно-счетной палаты становилась все более эффективной и профессиональной, и в настоящее время она высоко оценивается на федеральном уровне. При этом он выразил надежду, что и в дальнейшем сотрудники КСП удержат эту высокую планку.

ИСТОЧНИК KP.RU