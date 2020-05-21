22 мая в псковской области ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков и до +15 градусов

21 Май 2020 2020-05-21T19:13:39+03:00

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В пятницу, 22 мая, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра ожидается ветер северных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду и высокое атмосферное давление.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов Цельсия, днем +10…+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU