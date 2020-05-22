Половина суточного прироста зараженных коронавирусом в Псковской области пришлась на Великие Луки
За минувшие сутки, 21 мая, в Псковской области было зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 541. На этом фоне выздоровело еще 3 covid-пациента (их общее число достигло 185), число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
С момента начала пандемии в регионе проведено 18265 исследований на коронавирус, суточный прирост составил 541 тест.
Статистика распространения пандемии по муниципалитетам Псковской области выглядит на утро 22 мая следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 178 (+8)
Островский район – 64
Великие Луки – 56 (+14)
Псковский район – 51
Невельский район – 41
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 21
Порховский район – 19 (+2)
Опочецкий район – 13 (+1)
Дедовичский район – 10 (+1)
Струго-Красненский район – 10 (-1)
Великолукский район – 7
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Палкинский район – 5
Плюсский район – 5 (+2)
Дновский район – 3
Красногородский район – 3
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2 (+1)
Себежский район – 2
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU