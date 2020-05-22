Половина суточного прироста зараженных коронавирусом в Псковской области пришлась на Великие Луки

22 Май 2020 2020-05-22T09:51:48+03:00

Число заражений коронавирусом в Псковской области к 22 мая достигло 541.

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За минувшие сутки, 21 мая, в Псковской области было зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 541. На этом фоне выздоровело еще 3 covid-пациента (их общее число достигло 185), число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

С момента начала пандемии в регионе проведено 18265 исследований на коронавирус, суточный прирост составил 541 тест.

Статистика распространения пандемии по муниципалитетам Псковской области выглядит на утро 22 мая следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 178 (+8)

Островский район – 64

Великие Луки – 56 (+14)

Псковский район – 51

Невельский район – 41

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 21

Порховский район – 19 (+2)

Опочецкий район – 13 (+1)

Дедовичский район – 10 (+1)

Струго-Красненский район – 10 (-1)

Великолукский район – 7

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Палкинский район – 5

Плюсский район – 5 (+2)

Дновский район – 3

Красногородский район – 3

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2 (+1)

Себежский район – 2

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU