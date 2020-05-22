2020-05-22T10:08:19+03:00
Происшествия

Жителю Псковского района предъявили обвинение в убийстве 7-летней давности

Олег Томилин
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Что-то «везет» псковским следователям на скелеты в последнее время - кажется, уже 4-й за последние несколько недель....Что-то «везет» псковским следователям на скелеты в последнее время - кажется, уже 4-й за последние несколько недель....
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Жителя Псковского района подозревают в убийстве, совершенном и скрытом 7 лет назад.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном следственном управлении СКР, 7 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о совершенном 7 лет назад убийстве. По данному факту следственным отделом по городу Псков Следственного комитета России была начата проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в июне 2013 года в одной из деревень Псковского района в процессе распития спиртных напитков произошел конфликт, который закончился убийством – подозреваемый принял сторону хозяина и ударил другого гостя металлической трубой по голове. Увидев, что потерпевший скончался, он вывез его тело в лес и закопал.

Преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей и сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

Следователи нашли скелетированные останки погибшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жителю Псковского района предъявили обвинение в убийстве 7-летней давности
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