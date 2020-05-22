Ночью в Пыталовском районе водитель мопеда врезался в пешехода и погиб

22 Май 2020 2020-05-22T10:30:46+03:00

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Сегодня ночью в деревне Гавры Гавровской волости Пыталовского района произошло смертельное ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде в Псков» в областном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило в 01:46.

По предварительной информации, 21-летний юноша на мопеде «Зодиак» сбил 58-летнего пешехода. При это погиб именно молодой водитель мопеда, а сбитый им мужчина был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU