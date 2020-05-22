Сотрудники ГИМС в Псковской области с момента начала навигации провели 45 патрулирований и выявили38 правонарушений

22 Май 2020 2020-05-22T11:36:18+03:00

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Госинспекторы по маломерным судам Центра ГИМС управления МЧС по Псковской области с начала навигации в 2020 году по состоянию на 18 мая провели уже 45 патрулирований водных акваторий региона, в ходе которых выявили 38 административных правонарушений, совершенных судовладельцами, и наложили на них 24 административных штрафа, а также вынесли 14 предупреждений.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном Центре ГИМС, больше всего нарушений — 20 — было выявлено в зоне обслуживания инспекторского отделения № 1 в Пскове, на втором месте — инспекторский участок № 2 в Опочка: там было выявлено 11 нарушений. При этом на подведомственных акваториях инспекторского отделения № 2 в Великие Луки выявлено 5 нарушений, а инспекторского участка № 1 в Гдове – 2.

Большинство правонарушений, по которым применялись меры административного воздействия, связаны с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах — отсутствием спасательных жилетов (статья 11.10 КоАП РФ). Данная статья применялась 18 раз, что составляет 47,4 % от всех выявленных правонарушений.

По статье 11.8.1 КоАП РФ (управлением маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов) было выявлено 14 правонарушений (36,8% от общего числа), а по статье 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) — 6 (15,8 % всех правонарушений).

Таким образом, анализ исполнения государственной функции по надзору во внутренних водах за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок свидетельствует, что основными причинами возникновения типовых административных правонарушений является личная недисциплинированность, невнимательность судоводителей и слабое знание нормативно-правовых документов.

В Центре ГИМС также напомнили всем владельцам маломерных судов, что в Псковской области до 15 июня включительно запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов на всех водоемах области. Это сделано в целях охраны весенне-нерестующих видов рыб в соответствии с приказом Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 29.04.2020 № 211 «О внесении изменений в приказ Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2020 г.».

ИСТОЧНИК KP.RU