У сотрудников администрации Псковской области и регионального парламента зафиксировано уже 7 случаев заражения коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T11:52:12+03:00

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У сотрудников, работающих в здании Дома советов, где располагается администрация Псковской области и Псковское областное Собрание депутатов зафиксировано уже 7 случаев заражения сотрудников коронавирусной инфекцией COVID-19. Об это сегодня, 22 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе очередного заседания регионального оперативного штаба.

Напомним, о первом заболевшем сотруднике администрации региона было объявлено 1 мая. Затем появилась информация, что уже у четырех сотрудников комитета по соцзащите населения был выявлен COVID-19, а накануне, 21 мая, стало известно, что коронавирус подтвердился и у управделами Псковского областного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU