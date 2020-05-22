Ведерников: Сейчас уход главы района в отпуск будет расцениваться как бегство в тыл с передовой
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 22 мая, в ходе заседания регионального оперативного штаба по профилактике распространения пандемии коронавируса предупредил глав муниципалитетов, что в нынешних условиях уход в отпуск «расценивается как бегство в тыл с передовой во время боя».
Он предупредил, что те главы муниципалитетов, которые всё-таки решат отдохнуть, на поддержку от областных властей могут не рассчитывать.
ИСТОЧНИК KP.RU