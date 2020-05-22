Нестерук предложил обязать предпринимателей сохранять сведения о контактах с клиентами по предварительной записи не менее 2 недель

22 Май 2020 2020-05-22T12:09:01+03:00

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Главный санитарный врач Псковской области, руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук предложил обязать предпринимателей, оказывающих услуги по предварительной записи в рамках непосредственного общения с клиентами [так сейчас работают, например, парикмахерские и массажные салоны — КП-Псков] вести учет таких контактов и сохранять сведения не менее 14 дней для выявления групп риска в случае возникновения новых очагов распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил сегодня, 22 мая, в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Александр Нестерук также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области составляет 84,8 случая на 100 тысяч населения. Таким образом, среди регионов России Псковская область находится на 69 месте по уровню заболеваемости. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в Пскове составляет 85,6 на 100 тысяч населения, а в Великих Луках — 55 на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU