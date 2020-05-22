Эпидобстановка в Псковская области пока не позволяет начать первый этап снятия ограничений — Ведерников

22 Май 2020 2020-05-22T12:16:27+03:00

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По одному из трех параметров, установленных Роспотребнадзором для определения возможности снятия коронавирусных ограничений в регионах, Псковская область пока не может приступить к первому этапу смягчения карантинных мер. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе заседания регионального оперативного штаба заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«К сожалению, постепенное снижение динамики прироста новых случаев на этой неделе прервалось антирекордом в плюс 34 положительных, а сегодня ещё плюс 28 случаев», — пояснил губернатор. — «Майские праздники дают о себе знать».

При этом глава региона заметил, что уровень ограничений для экономики в регионе всё равно чуть более мягкий, чем в среднем по стране. По его словам, общероссийский уровень закрытости экономики сейчас составляет 20,6%, а в Псковской области он равен 14%. «Здесь идём с небольшим опережением», - добавил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU