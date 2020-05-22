К концу мая мощности лабораторий Псковской области по тестированию на коронавирус возрастут до 700 исследований в сутки

22 Май 2020 2020-05-22T12:45:57+03:00

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К концу мая в медицинские лаборатории Псковской области поступит дополнительное оборудование, которое позволит увеличить суточное количество исследований на коронавирус до 700. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе заседания регионального оперативного штаба заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, сейчас мощности лабораторий региона ограничены примерно 450 исследованиями в сутки.

Также в ходе заседания председатель Псковоблздрава Марина Гаращенко сообщила, что сейчас в регионе развернуто 630 коек для коронавирусных пациентов. По её словам, на сегодняшний день коечный фонд в области свободен от коронавирусной инфекции на 54%. При этом она добавила, что все внутрибольничные очаги распространения COVID-19 ликвидированы, в активной фазе таких очагов не осталось. При этом из-за появления внутрибольничных очагов были инфицированы 117 человек, то есть примерно четверть от всех заболевших в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU