10-й скончавшийся в Псковской области от коронавируса пациент слишком поздно поступил в больницу — губернатор
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, публикуя статистику о распространении в коронавирусной инфекции COVID-19 за 21 мая, рассказал про обстоятельства госпитализации и смерти 10-го пациента, скончавшегося от коронавируса в регионе.
Глава региона сообщил, что 10-м скончавшимся пациентом был 31-летний мужчина, который поступил в больницу 13 мая. При этом он был госпитализирован в тяжелом состоянии и в течение 30 минут его подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло.
«Пожалуи ста, не занимаи тесь до последнего самолечением. Спасти пациента при таком сценарии чрезвычаи но сложно», — написал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU