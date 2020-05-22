10-й скончавшийся в Псковской области от коронавируса пациент слишком поздно поступил в больницу — губернатор

22 Май 2020 2020-05-22T13:42:38+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, публикуя статистику о распространении в коронавирусной инфекции COVID-19 за 21 мая, рассказал про обстоятельства госпитализации и смерти 10-го пациента, скончавшегося от коронавируса в регионе.

Глава региона сообщил, что 10-м скончавшимся пациентом был 31-летний мужчина, который поступил в больницу 13 мая. При этом он был госпитализирован в тяжелом состоянии и в течение 30 минут его подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло.

«Пожалуи ста, не занимаи тесь до последнего самолечением. Спасти пациента при таком сценарии чрезвычаи но сложно», — написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU