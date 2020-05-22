Ночью 23 мая в Псковской области возможны заморозки до -3 градусов, а днем потеплеет до +17
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Ночью в субботу, 23 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также ожидается северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду и высокое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -3…+2 градуса Цельсия, днем +12…+17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU