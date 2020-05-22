5 жителей Псковской области стали очередными жертвами телефонных мошенников

22 Май 2020 2020-05-22T14:13:53+03:00

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Очередные жители Псковской области лишились значительных сумм денег, доверившись телефонным мошенникам, представлявшимся банковскими сотрудниками.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 20 мая жителю Великолукского района 1960 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он завладел принадлежащими мужчине деньгами в сумме 87 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимой проверки.

По аналогичной мошеннической схеме лишилась более 10 тысяч рублей и 53-летняя женщина из Печорского района.

Жертвами дистанционного мошенничества стали также двое жителей Пскова и Локнянского района, которые потеряли в общей сложности около 170 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU