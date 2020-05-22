2020-05-22T14:30:41+03:00
Происшествия

Полицейские оперативно раскрыли кражу аккумуляторов грузовика в Идрице и проводов в Дновском районе

Олег Томилин
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Сотрудниками полиции оперативно раскрыты две кражи, произошедшие в Себежском и Дновском районах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», в период с 20 по 21 мая из большегрузного автомобиля DAF, стоявшего у дома по улице Кирова в поселке Идрица Себежского района, свободным доступом была совершена кража двух аккумуляторных батарей. Причиненный ущерб составил 31 тысячу рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Себежский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого — ранее судимого безработного местного жителя 1985 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенные аккумуляторы у него изъяли.

А пенсионерка из Санкт-Петербурга 1940 года рождения заявила в отделение полиции по Дновскому району, что в деревне Вязовно из её дома и хозяйственной постройки злоумышленники похитили 50 кг проводов и другие вещи. В этой краже подозревается безработный житель Дновского района 1955 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Также в полиции отметили, что, помимо этих преступлений, были также раскрыты хищения имущества в Порховском и Пыталовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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