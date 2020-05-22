В 2020 году в Псковской области от укусов клещей пострадали уже 470 человек, в том числе 170 детей

22 Май 2020 2020-05-22T14:49:57+03:00

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С 7 по 13 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 126 человек, из них 42 ребенка. Всего с начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали 470 человек, в том числе 170 детей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там отметили, что в нынешнем году из-за теплой зимы первый случай присасывания клеща в Псковской области году был зарегистрирован еще 19 февраля в Псковском районе.

Также в 2020 году против клещевого вирусного энцефалита в Псковской области было привито 1409 человек, в том числе 51 ребенок. Серопрофилактика проведена 2 детям.

Акарицидные обработки проведены на площади на площади 31,49 Га (за неделю 3,590 Га), при этом по плану в нынешнем году должны обработать от клещей территорию в 600 Га. Таким образом, план по проведению акарицидных обработок выполнен на данный момент на 5,25 %.

В г. Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: ул.Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: г.Псков, ул.Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80; г.Великие Луки, ул.Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью:

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по адресу: г.Псков, ул. Кузнецкая 23; телефон регистратуры: 8-8812-20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» по адресу: г.Псков, ул.Школьная, дом 24; телефон: 8-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 по адресу: г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 10; телефон: +7-811-53-3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU