Изменились сроки перекрытия улицы Индустриальной в Пскове

22 Май 2020 2020-05-22T15:18:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация города Пскова скорректировала даты перекрытия улицы Индустриальной для проведения ремонтных работ.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улицы Инженерной и улицы Индустриальной временно закроется для движения автотранспорта участок улицы Индустриальной от улицы Инженерной до улицы Ипподромной с 8:00 до 23:59 1 июня.

Объезд в указанный период будет осуществляться по улицам Ипподромная, Аллейная, Крупской, а также по переулкам Аллейный и Хлебный.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда, а также неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Также в пресс-службе муниципалитета отметили, что при работах по замене инженерных сетей на Советском (Троицком) мосту, которые намечаются с 29 мая по 1 июня, возможность прохода для пешеходов сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU