Празднование Дня славянской письменности и культуры из-за коронавируса пройдет в онлайн-режиме

22 Май 2020 2020-05-22T16:31:57+03:00

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В этом году День славянской письменности и культуры, приуроченный к Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, пройдет в онлайн-режиме, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации Псковской области.

24 мая повсеместно в дистанционном формате пройдут торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.

Исторические моменты, посвященные празднованию, будут освещаться в информационных выпусках телепрограммы «Вести» на федеральных каналах ВГТРК. Кроме того, на телеканале «Культура» в 13.00 состоится показ специальной программы — концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, смонтированный из лучших фрагментов праздничных выступлений на Красной площади за последние годы. Трансляцию будет предварять праздничное выступление Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла.

Псковский областной центр народного творчества разместил на сайте архивные видеозаписи из собственных фондов о хоровых праздниках, посвященных Дню славянской письменности и культуры в Псковской области в прежние годы.

Напоминаем, в Пскове празднества, посвященные святым Кириллу и Мефодию, впервые состоялись 6 апреля 1885 года. В 1999 году Псков стал центром празднования Дней славянской письменности и культуры. В Дни торжеств, 24 мая 1999 года на стене Свято-Троицкого кафедрального собора была открыта памятная доска, посвященная Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, которая выполнена и подарена Пскову скульптором В. М. Клыковым.

ИСТОЧНИК KP.RU