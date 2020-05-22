В Стругокрасненский райсуд направлено уголовное дело в отношении организовавших нарколабораторию 5 жителей Петербурга

22 Май 2020 2020-05-22T16:58:38+03:00

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В Стругокрасненский районный суд после утверждения заместителем прокурора Псковской области обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении 5 жителей Санкт-Петербурга, трое из которых являются студентами вузов «северной столицы». Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной прокуратуры, все они обвиняются в организации подпольной нарколаборатории и изготовлении психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что летом 2018 года компания молодых петербуржцев в принадлежащем родственникам одного из них частном доме в деревне Бельско Стругокрасненского района оборудовала химическую лабораторию. Там они изготовили более 10 кг психотропного вещества амфетамин, которое планировали переправить в Санкт-Петербург, однако были задержаны.

Отметим, санкция ч. 3 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU